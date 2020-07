Petrucci “Senza pubblico non è sport, riaprite i palazzetti”

Il problema degli impianti sportivi chiusi al pubblico “è serio. Non ho avuto risposta dal comitato tecnico scientifico. Il calcio è ripartito, a causa dei diritti tv, con un protocollo rigido: bene ha fatto Gravina a non mollare, ma lo vedete bene che senza gente sugli spalti non è sport. Gli sport popolari hanno bisogno del pubblico. Cominciare il basket o la pallavolo senza gente sarebbe deleterio. Apriteci i palazzetti. Nessuno ci risponde ma mi batterò fino alla fine”. Questa la richiesta lanciata dal presidente della Federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci. “Vorrei capire perché i teatri, per dire, sono stati riaperti,

