Peugeot e-208 protagonista di “Revolution” su Rai2, storie dal futuro

La nuova Peugeot e-208 100% elettrica si candida ad essere l’auto ideale per viaggiare nel futuro e lo fa da protagonista del nuovo programma di RAI2, “Revolution, storie dal futuro”, rinnovando il concetto dell’Unboring The Future della Casa del Leone. Il programma sarà condotto da Francesco Mandelli e Federico Russo, andrà in onda dal 23 aprile in seconda serata e Nuova Peugeot e-208 li accompagnerà in un viaggio che racconterà le storie di persone fuori dal comune che hanno visto il futuro con grande entusiasmo e positività. Revolution è un programma che affronta il tema del viaggio nel solco del concetto “Unboring The Future” della Casa del Leone,

