“Pezzi dello Stato hanno consegnato mio padre ai killer”

Luigi Ilardo, era il capomafia della Provincia di Caltanissetta, cugino di Giuseppe "Piddu" Madonia. Dopo 11 anni di carcere per mafia nel 1993 aveva deciso di cambiare vita e fece ciò che nessuno aveva mai fatto prima (e neanche dopo): continuò a far finta di appartenere a cosa nostra ma lo fece come "infiltrato".

Iniziò a collaborare con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), come confidente del colonnello dei carabinieri Michele Riccio, con il nome in codice “Oriente”.

