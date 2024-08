philip-morris-italia:-competenze,-export,-innovazione-per-lo-sviluppo

Hannappel: serve più interazione tra publico e privato

Rimini, 22 ago. (askanews) – Innovazione, competenze ed export sono gli elementi cruciali per la crescita italiana. Ne è convinto il presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, intervenuto al Meeting di Rimini sul tema “Politiche e strategie per un lavoro che cambia” insieme al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.”Ritengo che siano vari i punti fondamentali per il Pil legato al mondo del lavoro nel nostro Paese – ha detto Marco Hannappel, Presidente e amministratore delegato Philip Morris – il primo è senza dubbio la modalità con cui il lavoro si interfaccia con le macchine oggi, è una grande opportunità per il nostro Paese perché siamo centro di meccatronica, di ingegno, di possibilità di interazione tra i Politecnici che sono molto avanzati nel nostro Paese e le scuole tecniche che oggi hanno tante possibilità di sviluppo”. “L’unione di pubblico e privato – ha aggiunto – è sempre stata nel nostro Paese una mancanza. Credo che possa invece essere rivista con molta più interazione e molta più strategia almeno di medio termine su questi processi di sviluppo del personale”.Altro tema fondamentale è l’export che produce sviluppo del Pil. Il mondo cresce ed è fondamentale creare delle catene del valore che non solo siano nazionale ma che possano esportare all’estero. “È necessario fare prodotti che all’estero non servono: prodotti sostenibili, di innovazione, non replicabili, utilizzando le filiere italiane e amplificando nel resto del mondo. L’ultimo punto: credo sia molto chiara – ha concluso Hannappel – la necessità di una stabilità per gli investimenti e per lo sviluppo delle infrastrutture. Adesso con il Pnrr stiamo mettendo molti fondi come sistema Paese alla parte infrastrutturale: è necessario ma non sufficiente. Vanno legate le infrastrutture a delle policy di medio-lungo periodo che facilitano l’integrazione di investimenti rispetto a quelli già esistenti”.