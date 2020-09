Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al tipo di attacco che avrà il Napoli quest’anno. Di seguito le sue considerazioni.

Pià: “Osimhen è un giocatore importante. Mertens? Può giocare ovunque”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

“Non è facile per Osimhen ambientarsi: cambierà il calcio, la gente e l’allenatore. Ma è un giocatore importante: ha forza fisica, velocità e sa fare gol. Quando sbaglia si arrabbia tantissimo, vive per fare gol. Ma chiaramente andrà aspettato. Mertens? Può fare tutto in attacco, anche il ruolo di Callejon. Lozano anche è ottimo, ma non è riuscito a dare continuità. E’ molto forte nel 4-2-3-1. Milik? Situazione delicata. Ha dato tanto e ricevuto tanto, bisogna decidere che fare”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Pià: “Osimhen giocatore importante. Mertens? Può giocare anche a destra” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento