Inacio Pià, ex calciatore di Napoli e Atalanta, è intervenuto durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione su Radio CRC. L’ex attaccante azzurro che portò il Napoli in Serie A con la celebre squadra guidata da Edi Reja, ha parlato dell’attuale punta azzurra, Victor Osimhen. In generale il brasiliano ha fatto una panoramica del Napoli e di come potrebbe giocare e a cosa potrebbe ambire in questa stagione.

LE PAROLE DI INACIO PIA’

Queste le parole dell’ex attaccante del Napoli Inacio Pià:“La partita di sabato sarà la sfida del fine settimana ormai l’Atalanta è una realtà. Il Napoli, invece, può lottare con le prime. Secondo me è dietro a Juve e Inter, ma può giocarsela sino alla fine per qualcosa di importante. Contro l’Atalanta sarà importante l’inserimento dal primo minuto di Bakayoko. Il nuovo acquisto del Napoli ha passo e struttura fisica. Contro la squadra di Gasperini, che propone battaglie in tutte le zone del campo, Bakayoko potrà aiutare gli azzurri a vincere quanti più duelli è possibile.

Quella di sabato sarà la partita di Osimhen. L’Atalanta si difende attaccando e lascerà spazi per le ripartenze del Napoli. La velocità del nigeriano potrebbe essere devastante. Io l’ho seguito anche in Francia. Stiamo parlando di un calciatore molto forte. Un atleta puro. Lozano ha fatto bene dovunque prima di arrivare a Napoli, penso proprio che grazie all’aiuto di Gattuso, Lozano potrà esplodere anche in azzurro.

Mio figlio Samuele è veramente forte. Ha ancora 11 anni, però nel caso tutto andasse per il verso giusto, potrebbe avere una carriera più brillante della mia. Lo aiuterò a crescere, perché conosco bene il mondo del calcio. L’importante è che adesso si diverta”.

The post Pià: “Osimhen si sbloccherà contro l’Atalanta, è la sua partita. Lozano rinato” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento