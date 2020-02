Pià: “Politano per il salto di qualità, il Napoli può fare bottino pieno nelle prossime partite”

Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, è tornato sulla vittoria degli azzurri a Genova ai microfoni di Napoli Magazine. Tre punti che danno morale alla squadra in vista dei prossimi impegni, importanti soprattutto per ripartire in classifica. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“La vittoria con la Sampdoria è importantissima perché da continuità ai risultati e soprattutto autostima. Gli azzurri stanno ritrovando la migliore condizione psicofisica e il carattere dell’allenatore, ho visto finalmente un Napoli unito, compatto, che lotta su ogni pallone.

Demme e Lobotka hanno bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi al 100% ma hanno già dimostrato di essere acquisti azzeccati e potranno dare tanto sia in questa stagione che nelle prossime. Insigne, dal mio punto di vista, ha ritrovato la forma migliore e quando sta bene, fa sempre la differenza, poi ritrovare il feeling con tutto l’ambiente e in particolare con i tifosi gli ha fatto oggettivamente bene e si vede. Nelle prossime partite, sulla carta, il Napoli può fare bottino pieno, ma meglio pensare ad una gara per volta, anche perché pur avendo tutti i mezzi per rimontare, se quelle lì davanti non rallentano sarà molto difficile recuperare”.

Pià: “Napoli, Politano per il salto di qualità in attacco”

“Politano può far fare il salto di qualità all’attacco azzurro, salta bene l’avversario, ha voglia di rivincita e arriva in una situazione in cui, un giocatore con le sue caratteristiche, può esaltare le proprie qualità. Gattuso ha vissuto il calcio ad altissimo livello, chi ha idee come le sue e soprattutto la voglia di arrivare e di lavorare, riesce sempre a trasmettere carattere, spirito di sacrificio e volontà, tra l’altro devo aggiungere che anche il suo vice, Riccio, che conosco molto bene, è persona davvero speciale sia dal punto di vista tecnico che umano. Elmas ha grandissime qualità e margini di miglioramento, il Napoli deve puntare su di lui”.

Mertens punta il record di Hamsik

“Il record di Hamsik in pericolo? Spero di no perché voglio troppo bene a Marek anche se stimo moltissimo Mertens. Messi al San Paolo in maglia azzurra? Che bello sognare ma sarebbe davvero il massimo, per ora ce lo godiamo da avversario anche perché ho grossi dubbi che in questo momento della carriera possa lasciare il Barcellona”.

The post Pià: “Politano per il salto di qualità, il Napoli può fare bottino pieno nelle prossime partite” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento