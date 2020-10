Piaceva al Napoli, può finire in un altro club di Serie A. Giuntoli molla la presa su Karbownik

Il diesse del Parma Marcello Carli ha provato a depistare l’indiscrezione. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport invece, è tutto vero. Il Parma sta trattando col Legia Varsavia per portare in Emilia Romagna Michal Karbownik, esterno sinistro classe 2001, che è stato nel mirino del Napoli per settimane.

I club stanno trattando sul costo del cartellino. La sensazione, secondo gli esperti di mercato di Sky, è che si possa chiudere a 6 milioni di euro. La formula dell’operazione è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli proverà a strappare il rinnovo di Elseid Hysaj. Il club azzurro ha appena rifiutato l’offerta dello Spartak Mosca ritenuta inaccettabile. Difficile che arrivino altri terzini nel corso di questa finestra di mercato.

