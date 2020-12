ROMA (ITALPRESS) – “I cinque scooter del 2021”, questa la classifica pubblicata dalla prestigiosa testata economica statunitense Forbes sul suo sito, e due dei cinque modelli indicati appartengono al Gruppo Piaggio. Si tratta del nuovo Beverly appena lanciato, e della Vespa Primavera 50. Del nuovo Beverly Forbes esalta il recente restyling, che è intervenuto sia sulle linee sia sulla tecnologia. Un punto a favore è la versatilità del mezzo, adatto per agili spostamenti in città come per tratti di autostrada. I due motori a quattro tempi raffreddati a liquido di 300 e 400 cc sono più potenti delle precedenti unità,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Piaggio, per Forbes Vespa Primavera e Beverly tra scooter del 2021 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento