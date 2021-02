Lunga audizione questo pomeriggio in Commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare, presieduta da Roberta Lombardi, sul “Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e Roma Capitale per il completamento delle opere di urbanizzazione nei piani di zona del II Peep (Piani per l’edilizia economica e popolare) di Roma Capitale.

Gli assessori Massimiliano Valeriani per la Regione Lazio e Luca Montuori per Roma Capitale, hanno fatto il punto sullo stato di attuazione del protocollo sottoscritto la scorsa estate dai due enti – istituendo un tavolo tecnico per le opere non convenzionate da realizzare – alla presenza di oltre 40 tra rappresentanti dei vari comitati di quartiere interessati e Presidenti dei Municipi,

L’articolo Piani di zona II Peep, entro febbraio parte la prima tranche dei cantieri proviene da Notiziedi.

