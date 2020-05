Piano da 60mila euro per centri educazione ambientale in Liguria

GENOVA (ITALPRESS) – Un pacchetto da 60 mila euro di azioni ambientalmente sostenibili da mettere in campo nel mondo scolastico e destinate agli studenti. E’ stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone. La ripartenza passa anche attraverso la promozione di comportamenti compatibili dal punto di vista ambientale, con al centro la mobilità e la riduzione del consumo di plastica. Dovranno essere i Centri di Educazione Ambientale del sistema regionale a presentare i progetti su campagne di sensibilizzazione “plastic free” e di nuove modalità di spostamento a piedi e in bicicletta, particolarmente utili in tempi di Covid.

