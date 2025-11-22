sabato, 22 Novembre , 25

Piano di pace, domani a Ginevra incontro Usa, Ue e Ucraina

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 22 nov. (askanews) – I consulenti per la sicurezza nazionale dei Paesi E3 (un’alleanza informale composta da Francia, Regno Unito e Germania) si incontreranno domenica a Ginevra con funzionari dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e dell’Ucraina per discutere il piano di pace proposto da Washington per l’Ucraina. Lo hanno affermato alcuni funzionari a margine del vertice del G20 a Johannesburg.

Parteciperà anche l’Italia alla riunione sull’Ucraina a livello di Consiglieri per la sicurezza nazionale in programma domani a Ginevra. Per il governo italiano – secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche – parteciperà il consigliere diplomatico della presidente del Consiglio, Fabrizio Saggio. Quest’ultimo ha lasciato i lavori del G20 a Johannesburg per partecipare alla riunione, che si terrà al livello di National Security Advisor (NSA).

