piano-di-pace,-domani-a-ginevra-incontro-usa,-ue-e-ucraina

Roma, 22 nov. (askanews) – I consulenti per la sicurezza nazionale dei Paesi E3 (un’alleanza informale composta da Francia, Regno Unito e Germania) si incontreranno domenica a Ginevra con funzionari dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e dell’Ucraina per discutere il piano di pace proposto da Washington per l’Ucraina. Lo hanno affermato alcuni funzionari a margine del vertice del G20 a Johannesburg.

Parteciperà anche l’Italia alla riunione sull’Ucraina a livello di Consiglieri per la sicurezza nazionale in programma domani a Ginevra. Per il governo italiano – secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche – parteciperà il consigliere diplomatico della presidente del Consiglio, Fabrizio Saggio. Quest’ultimo ha lasciato i lavori del G20 a Johannesburg per partecipare alla riunione, che si terrà al livello di National Security Advisor (NSA).