Piano Mattei, ANCE: bene Cabina regia Studi fattibilità opere infrastrutturali

Stiamo lavorando a un Fondo di investimento per infrastrutture green

“È positiva la decisione della Cabina di regia di finanziare uno Studio di fattibilità sulle opere infrastrutturali che il Sistema italiano dovrà fornire ai Paesi partner, in particolare in Africa. È una proposta che il sistema delle costruzioni sostiene da anni”. Lo ha detto Federico Ghella vicepresidente ANCE, partecipando alla Cabina di regia sul Piano Mattei a Palazzo Chigi.

“Stiamo completando l’iter con MAECI e ICE – ha aggiunto il vicepresidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili – ed a breve partiremo con progetti concreti. Le prime idee riguardano Tunisia, Costa d’Avorio e Kenya”.

“Stiamo lavorando per creare un Fondo di investimento azionario chiamato PrimAfrica per finanziare le infrastrutture green nel continente africano. L’ANCE, insieme a Confindustria e OICE, ha promosso questo strumento innovativo – ha concluso. Questi fondi saranno utili per ridurre i rischi delle Joint Venture italo-africane nello sviluppo del business in Africa”.

Giovanni Lombardi Stronati

