piano-mattei,-urso:-sarò-in-serata-in-libia-e-poi-a-tunisi

“La settimana prossima”

Venezia, 20 mag. (askanews) – “Sarò in Libia stasera e poi la prossima settimana in Tunisia perché dobbiamo sviluppare il piano Mattei. In Libia vi è domani la Fiera internazionale di Tripoli che vede la partecipazione di oltre 100 imprese italiane che sono tornate a credere e a scommettere su quel Paese. Parteciperò come relatore principale alla loro conferenza internazionale sull’utilizzo delle materie prime perché noi in Libia possiamo sviluppare una filiera importante sulle materie prime critiche che servono alla tecnologia green e alla tecnologia digitale. Materie che svilupperemo nel nostro Paese ambendo a diventare una nazione leader, protagonista nella tecnologia green e digitale”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell’inaugurazione della Space Meeting Veneto che si tiene a Venezia.

“Poi mi recherò in Tunisia lunedì prossimo – ha annunciato – perché questo Paese è fondamentale per quanto riguarda la politica che facciamo per fronteggiare l’immigrazione clandestina sia per quello che riguarda il piano Mattei e quindi lo sviluppo di tecnologie e imprese in quel territorio, tra l’altro sia in Libia che in Tunisia vi sono progetti che riguardano la realizzazione di parchi solari eolici che saranno poi connessi con la nostra Penisola e, attraverso la nostra Penisola, con il mercato europeo per il trasporto di energie rinnovabile”. Per quanto riguarda l’Egitto, ha concluso Urso “vi sono importanti progetti per quanto riguarda le connessioni di fibre ottiche cioè il trasporto di informazione tra l’Europa e l’Occidente, l’Africa e in generale il Sud del mondo e soprattutto i Paesi del Pacifico e dell’Asia”.