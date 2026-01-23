venerdì, 23 Gennaio , 26

Meloni: “Nobel a Trump? Speriamo di poterglielo dare un giorno”

(Adnkronos) - "Spero che un giorno potremo dare...

È morto Carlo Cecchi, attore che ha segnato il teatro d’autore

(Adnkronos) - Carlo Cecchi, attore e regista teatrale...

Verona, rintracciato a Budapest Erik Tini: il 23enne scomparso da martedì

(Adnkronos) - È stato rintracciato oggi alla stazione...

“Sì allo spezzatino con carne di nutria”, la mozione del consigliere veneto

(Adnkronos) - Spezzatino o stufato di nutria? E'...
piano-meloni-merz-per-ue-piu-forte:-roma-e-berlino-piu-vicine-che-mai
Piano Meloni-Merz per Ue più forte: Roma e Berlino più vicine che mai

Piano Meloni-Merz per Ue più forte: Roma e Berlino più vicine che mai

Video NewsPiano Meloni-Merz per Ue più forte: Roma e Berlino più vicine che mai
Redazione-web
Di Redazione-web

Vertice bilaterale a Roma, presentato documento su competitività

Roma, 23 gen. (askanews) – Italia e Germania “più vicine che mai” al vertice intergovernativo a Villa Pamphili a Roma, dove è stato svelato un piano Meloni-Merz per rafforzare l’Europa, messo a punto dai ministeri degli Esteri dei due Paesi e approvato dai rispettivi governi e che sarà presentato al summit informale Ue a Bruxelles il 12 febbraio. L’Europa scelga se essere “protagonista del suo destino o piuttosto subirlo”, ha spiegato la presidente del Consiglio, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.”Con il cancelliere Merz siamo d’accordo che sia necessario un deciso cambio di passo in Europa sulla competitività. È un dato acclarato che una certa visione ideologica sulla transizione green ha messo in ginocchio le nostre industrie”, ha esordito Meloni.”Altrettanto significativo è il terzo documento sottoscritto in materia di sicurezza, difesa e resilienza”, ha aggiunto. Si punta a un “salto di qualità” nelle relazioni tra Roma e Berlino, nel corso del vertice intergovernativo a Villa Pamphilj, Italia e Germania hanno siglato intese bilaterali, tra cui un protocollo d’intesa e sei dichiarazioni congiunte.”L’Italia e la Germania vogliono dare nuovo slancio all’Europa. Lo abbiamo deciso assieme. Questo è l’obiettivo, soprattutto quando ci incontreremo il 12 febbraio in Belgio. Vogliamo smantellare la burocrazia per diventare più competitivi”, ha dichiarato Merz.Rispondendo alle domande dei giornalisti, Merz ha sottolineato che il rapporto tra Italia e Germania in Ue non indebolisce la storica intesa tra Berlino e Parigi, perché – ha detto “non c’è una gerarchia per noi, per la Germania ogni paese è un paese che noi rispettiamo e stabiliamo dei rapporti di partenariato, che sia la Francia o che sia l’Italia”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.