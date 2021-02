BOLOGNA (ITALPRESS) – Un piano flessibile, in grado di arrivare fino a 45 mila somministrazioni al giorno in 70 presidi sparsi sul territorio regionale, ma che verrà rimodulato di volta in volta sulla base dei quantitativi disponibili. E’ il piano vaccinale contro il Coronavirus della Regione Emilia-Romagna, presentato oggi dal presidente Stefano Bonaccini e dall’assessore alla Sanità Raffaele Donini. “Farci arrivare le dosi non dipende da noi, ma di chi ha firmato i contratti con le aziende. Saremo però in grado di fare tutto quello che serve per somministrare le dosi che arriveranno”, ha detto Bonaccini in conferenza stampa. “Pare che i ritardi comincino a essere ridotti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Piano vaccini anti-Covid in Emilia Romagna, fino a 45 mila al giorno proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento