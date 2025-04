piantedosi-annuncia-il-primo-rimpatrio-di-un-cittadino-straniero-dal-cpr-in-albania

ROMA – “Primo rimpatrio dall’Albania di un cittadino straniero trattenuto nel Centro per il Rimpatrio di Gjader”. Lo scrive sul suo profilo ‘X’, il ministro dell’Interno Piantedosi annunciando che “le operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari proseguiranno anche nei prossimi giorni come previsto dalla strategia di Governo per una più efficace azione di contrasto all’immigrazione illegale”.

