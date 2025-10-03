piantedosi-avverte:-“si-sta-avvicinando-il-momento-dello-sgombero-di-casapound-a-roma”

FIRENZE – “Ho sempre detto che CasaPound a Roma è inserito nell’elenco delle strutture da sgomberare, redatto come dice la legge dalla Prefettura di Roma. E questo lo posso dire perché lo ha fatto proprio Matteo Piantedosi”.

È quanto dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso di un dialogo con il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in occasione della giornata d’apertura della kermesse alla stazione Leopolda ‘Vivaio Italia’ in relazione all’edificio occupato dal movimento di destra radicale nella capitale.

“E dico a conforto dell’assenza di pregiudizi che da prefetto di Roma per mitigare le polemiche, lo stesso giorno facevo uno sgombero ‘di destra’ e uno ‘di sinistra’- aggiunge Piantedosi- il principio del ripristino della legalità, soprattutto su temi importanti come il rispetto sacrosanto della proprietà privata, è un principio fondamentale che non può e non deve trovare alcuna deroga”.

Pertanto, promette Piantedosi rispondendo anche ad alcune perplessità del pubblico, “fatti tutti i passaggi che dovranno essere, perché la legge prevede una graduazione, quando arriverà il momento di CasaPound anche CasaPound verrà sgomberata”. Quel momento, conclude, “si sta avvicinando”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it