mercoledì, 10 Settembre , 25

Il nuovo nemico di Spider-Man? Il suo costume che puzza

(Adnkronos) - Altro che ragnatele: il vero nemico...

Alvaro (Tor Vergata): “Sempre attenti alle professioni sanitarie”

(Adnkronos) - I valori fondamentali del dottorato di...

Caterina Balivo confessa a La volta buona: “Massacrata di critiche dopo il parto”

(Adnkronos) - Caterina Balivo commossa a 'La volta...

Cortellesi: “Onorata per dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche”

(Adnkronos) - "Mi sono chiesta il perché di...
piantedosi-difende-il-taser:-“non-ha-ucciso-nessuno,-e-imprescindibile”
Piantedosi difende il taser: “Non ha ucciso nessuno, è imprescindibile”

Piantedosi difende il taser: “Non ha ucciso nessuno, è imprescindibile”

PoliticaPiantedosi difende il taser: “Non ha ucciso nessuno, è imprescindibile”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Il taser è uno “strumento imprescindibile come alternativo all’uso delle armi”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al question time alla Camera, osservando che il suo uso si è rivelato “sempre più fondamentale” per tutelare le forze e “rendere inoffensive persone pericolose”.Il taser, aggiunge, è “difensivo e non offensivo, dissuasivo e non repressivo” e non “deve essere oggetto di polemiche ideologiche, pretestuose e infondate nei confronti dell’operato delle forze di polizia, perdendo di vista che il primo obiettivo da perseguire è la sicurezza dei cittadini”.

Il “giudizio positivo”, conclude, “non è contraddetto dai recenti episodi di cronaca che hanno escluso la riferibilità al taser di eventi letali verificatisi per altre cause”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.