piantedosi:-ipocrisia-su-manifestanti-pacifici,-coprivano-violenti

martedì, 3 Febbraio , 26
Redazione-web
Informativa sulle violenze del corteo di Askatasuna a Torino

Roma, 3 feb. (askanews) – “È bene uscire da un’ulteriore ipocrisia riguardante la presunta differenza e distanza tra questi delinquenti e la gran parte dei cosiddetti manifestanti pacifici”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, illustrando alla Camera l’informativa del Viminale sui fatti avvenuti a Torino il 31 gennaio.”Le Forze di polizia riferiscono che a Torino, nel momento in cui la manifestazione si è predisposta alle violenze, molti dei cosiddetti manifestanti pacifici hanno fatto scudo fisico, anche aprendo gli ombrelli, per impedire che potessero essere visti i gruppi più violenti nel momento in cui si travisavano e si attrezzavano per l’assalto e per resistere ai lacrimogeni della polizia – ha proseguito Piantedosi -. Lo stesso corteo ha avuto una progressione caratterizzata da una velocità che oggi, alla luce dei fatti accaduti, lascia ipotizzare un intendimento di dare copertura e di portare al più presto la manifestazione verso il principale obiettivo che era quello degli scontri”.

