Piantedosi: Pacchetto Sicurezza arriverà in Cdm entro fine mese

Milano, 17 gen. (askanews) – “E’ un provvedimento che è frutto del lavoro delle ultime settimane, degli ultimi mesi dei tecnici del Viminale, che fa tesoro un po’ delle esperienze proprio degli ultimi tempi. Ha un buon stato di maturazione e ci sarà una concertazione a Palazzo Chigi tra i ministeri interessati e dopodiché giungerà presumibilmente entro la fine del mese in Consiglio dei ministri per essere approvato”. Lo ha detto nel corso di un’intervista rilasciata al Tg5 il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito al cosiddetto Pacchetto Sicurezza.

