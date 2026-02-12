giovedì, 12 Febbraio , 26

Milano Cortina, Quirinale scrive a Gruber: “Richiesta sanzione a telecronista è notizia falsa”

(Adnkronos) - "Gentile dottoressa Gruber, in riferimento alle...

Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 12 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata di Sanremo

(Adnkronos) - Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno...

Milano Cortina, Lollobrigida regina d’oro: “Brignone mi ha dato la carica”

(Adnkronos) - Francesca Lollobrigida entra definitivamente nella leggenda...
piantedosi:-“presto-comunicheremo-sito-per-centro-rimpatrio-a-bologna”
Piantedosi: “Presto comunicheremo sito per Centro rimpatrio a Bologna”

Piantedosi: “Presto comunicheremo sito per Centro rimpatrio a Bologna”

DALL'ITALIA E DAL MONDOPiantedosi: "Presto comunicheremo sito per Centro rimpatrio a Bologna"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto alla lettera che il governatore dell’Emilia Romagna Michele De Pascale aveva scritto a lui e alla premier Giorgia Meloni sulla sicurezza nella Regione. 

“Nel quadro delle politiche integrate di sicurezza – si legge in un passaggio della missiva – occorre contrastare con il massimo impegno le forme di illegalità più diffuse nelle nostre città” spesso “alimentate da cittadini stranieri irregolari dediti a comportamenti pericolosi”.  

In quest’ottica, sottolinea Piantedosi, “è essenziale implementare il piano per l’istituzione di Centri permanenti per il rimpatrio (Cpr), specie nelle regioni che ne sono attualmente prive”, informando il governatore ”che i competenti uffici stanno riservando una doverosa attenzione all’Emilia-Romagna” e a breve “le comunicherò la collocazione individuata per una più rapida realizzazione di un centro” a Bologna che “verrebbe destinato prioritariamente proprio alle esigenze di sicurezza locali”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.