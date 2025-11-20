giovedì, 20 Novembre , 25

Previdenza, Giubboni (Univ. Perugia): “Servono correzioni strutturali al sistema contributivo”

(Adnkronos) - “È emersa un’analisi molto importante sui...

Milesi (Parkinson Italia): “Personificare la malattia per conoscerla meglio”

(Adnkronos) - "Sono molteplici le ragioni che ci...

Tinazzi (Limpe): “Il Parkinson non è solo la malattia del tremore”

(Adnkronos) - "Non è corretto definire il Parkinson...

Balsamo (Zambon): “Alla diagnosi Parkinson poco conosciuto da pazienti”

(Adnkronos) - "I dati di una recente indagine...
piantedosi-su-virtus-maccabi:-“provvederanno-autorita-locali”
Piantedosi su Virtus-Maccabi: “Provvederanno autorità locali”

Piantedosi su Virtus-Maccabi: “Provvederanno autorità locali”

Video NewsPiantedosi su Virtus-Maccabi: "Provvederanno autorità locali"
Redazione-web
Di Redazione-web

Ministro lascia Confcommercio, schiva Lepore e cronisti

Bologna, 20 nov. (askanews) – “Provvederanno le autorità locali”. È l’unica dichiarazione rilasciata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, interpellato dai cronisti sulla partita Virtus-Maccabi Tel Aviv di stasera al PalaDozza, a margine del convegno “In città” organizzato da Confcommercio a Bologna.Il ministro ha lasciato rapidamente l’assemblea senza voler rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla gestione dell’ordine pubblico per l’evento di Eurolega, schivando il confronto con il sindaco Matteo Lepore che era intervenuto poco prima denunciando forte preoccupazione e criticando il cambio di orientamento dopo un’intervista rilasciata nei giorni scorsi dal ministro.”L’iniziativa del sindaco di valutare un’altra location era un’iniziativa assolutamente sensata, non è stata accolta” aveva dichiarato poco prima il presidente della Regione, Michele de Pascale, spiegando che “bisognava fare le scelte tecnicamente più efficaci per la gestione dell’ordine pubblico” senza “buttarla in politica”.Piantedosi si è quindi diretto verso la prefettura di Bologna: “oggi parliamo solo di commercio” ha detto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.