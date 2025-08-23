Piantedosi: video Al Masri? L’ho visto, non cambia pericolosità

sabato, 23 Agosto , 25

Rimini, 23 ago. (askanews) – Il video di Al Masri? “L’ho visto, l’ho visto sui social” ma “le ricostruzioni sembrano attribuire quel video a molti anni fa. Nessuno ha mai pensato che quel personaggio fosse meritevole di qualche considerazione”: così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine del Meeting di Rimini, sul video apparso ieri sui social in cui Al Masri sembrerebbe uccidere con le proprie mani un uomo.

A chi gli chiede se non ci sia amarezza per non averlo assicurato alla giustizia, Piantedosi risponde: “Io ho firmato un decreto di espusione che si fondava in quota parte anche sugli elementi di pericolosità del soggetto. Sono stato anche un po’ discusso per questo – ha aggiunto il ministro – . Fa parte di considerazioni di giustizia, tutelare l’interesse degli italiani in Italia e all’estero, questa è la condizione di giustizia maggiore che possiamo perseguire e che abbiamo voluto perseguire, ovvero quella di garantire la sicurezza degli italiani sul territorio italiano e all’estero”.

