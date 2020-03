Piazza Affari crolla, Mattarella: “Non attendiamo mosse contro la solidarietà”

Nulla di buono per Piazza Affari quest’oggi e il messaggio di Lagarde non aiuta: “Non è il mio scopo, non siamo qui per ridurre gli spread”, aveva detto con parole riferite anche all’Italia. Poi ha provato a correggere il tiro: “L’Italia beneficerà delle nuove misure. Noi ci saremo”. Questa sera è intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mattarella risponde a Lagarde: “Si attendono iniziative di solidarietà”

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Quirinale/status/1238179263460900864″]

“L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione”.

Così ha risposto il Presidente della Repubblica. L’Italia infatti sta combattendo non solo il Coronavirus, ma anche il crollo economico del paese. Soprattutto in fatto di spread. Mercati in depressione, nonostante le parole di conforto della BCE in merito al calo dei tassi. Lo Stato italiano si aspetta una risposta netta da parte dell’Europa.

