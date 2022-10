Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso la fermata della metropolitana di piazza Cavour per la segnalazione di una persona a bordo treno armata di coltello che inveiva nei confronti degli utenti.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato diverse persone impaurite che gridavano indicando un uomo armato di coltello fermo tra l’uscita della carrozza e la banchina che inveiva nei confronti del controllore; gli agenti, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno disarmato e bloccato trovandolo in possesso di un ulteriore coltello.

M.W., 35enne dello Sri Lanka con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, minaccia aggravata, porto abusivo di armi e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’articolo Piazza Cavour: armato di coltello a bordo treno. Arrestato. proviene da Magazine – Italia.

