piazza-della-loggia,-marco-toffaloni-condannato-a-30-anni-di-carcere

di Alessandro Mano e Vittorio Di Mambro Rossetti

MILANO – “La sentenza che vede Marco Toffaloni condannato a 30 anni di carcere rappresenta non solo un punto di arrivo di un lungo percorso giudiziario, ma anche un momento significativo nella nostra continua e incessante ricerca di giustizia e verità”. Lo scrive in una nota la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, dopo la sentenza di condanna per la strage di piazza della Loggia, il 28 maggio del 1974, con 8 morti e 100 feriti per una bomba in mezzo a un corteo sindacale, del neofascista all’epoca sedicenne, giudicato esecutore materiale dell’attentato dal Tribunale dei minori, oggi 68enne residente in Svizzera che non ne concederà l’estradizione.

Quella strage “ha avuto una matrice neofascista ed eversiva, con il concorso di organi di Stato deviati” aggiunge la sindaca. “Per la prima volta è individuato un esecutore materiale, con palesi elementi di riscontro che giustificano la condanna. Avremo modo di leggere le motivazioni, ma la sentenza simboleggia un passo fondamentale nel riconoscimento delle sofferenze subite dalle vittime, dalle loro famiglie e da tutta la nostra città”, sostiene Castelletti. Quel giorno, una bomba uccise otto persone, ne ferì oltre 100 e lasciò- secondo la prima cittadina bresciana- “un segno indelebile nelle nostre vite e nella nostra storia, una ferita aperta, che non si è mai rimarginata e che solo la verità è in grado di lenire”. La sindaca conclude: “Questa sentenza ci invita a riflettere sul nostro passato e sulle lezioni che possiamo trarne. È un richiamo al nostro dovere di preservare la memoria e di educare le nuove generazioni sui pericoli dell’estremismo e della violenza”.

RANDO (PD): CONDANNA TOFFALONI TASSELLO PER RICOSTRUIRE VERITÀ

“Oggi un altro tassello importante nella ricerca di verità e giustizia per la strage di piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio del 1974. Il tribunale per Minorenni di Brescia ha condannato a 30 anni di carcere Marco Toffaloni. L’uomo, minorenne all’epoca dei fatti, è stato ritenuto uno degli autori materiali della strage che ha provocato con 9 morti e 102 feriti con un ordigno nascosto dentro a un cestino dei rifiuti durante la manifestazione indetta dai sindacati e il comitato antifascista. La condanna conferma la matrice neofascista della strage e rende giustizia ai famigliari delle vittime, a cui va tutta la mia vicinanza e il mio abbraccio: oggi è stato scritto un altro capitolo nella loro ricerca della verità”. Lo dichiara la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità e lotta alle mafie del Partito Democratico.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it