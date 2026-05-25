piazza-di-siena,-al-via-primo-fip-arena-polo-european-championship

Roma, 25 mag. (askanews) – Il grande polo internazionale torna a Piazza di Siena con la prima edizione del FIP Arena Polo European Championship – U.S. Polo Assn. Trophy, in programma al Galoppatoio di Villa Borghese dal 27 al 30 maggio. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri con il contributo del Ministero per lo Sport e promosso dalla Federazione Internazionale Polo, vedrà in campo quattro nazionali: Italia, Francia, Inghilterra e Svizzera.

La manifestazione – si legge in una nota – si aprirà domani, martedì 26 maggio, alle 16.30 con la sfilata inaugurale dei giocatori a cavallo da Piazzale delle Canestre fino alla Terrazza del Pincio, attraverso Villa Borghese, con l’accompagnamento della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. L’ingresso alle tribune del Galoppatoio sarà gratuito. La competizione entrerà nel vivo da mercoledì 27 maggio alle 21.30 con il match tra Francia e Inghilterra. Giovedì debutto dell’Italia contro la Svizzera. Venerdì 29 le semifinali e sabato 30 le finali a partire dalle 20.30.

Accanto al torneo principale, spazio anche alla NextGen con un triangolare di Junior Polo tra Lazio, Sardegna ed Emilia Romagna, in programma prima delle gare ufficiali di mercoledì e giovedì. L’Arena Polo, disciplina giocata su campo in sabbia con squadre da tre giocatori, proporrà una formula più veloce e dinamica rispetto al polo tradizionale, con continui cambi di fronte e grande intensità. Il Galoppatoio si trasformerà inoltre in un’arena serale con eventi collaterali, area hospitality e momenti di intrattenimento, tra aperitivi e cene a bordocampo.

L’edizione 2026 si inserisce nel percorso di valorizzazione delle strutture di Villa Borghese: tra gli interventi previsti anche la riqualificazione delle Scuderie delle Botticelle, che ospiteranno parte dei cavalli delle squadre partecipanti. “È un appuntamento capace di unire tradizione, spettacolo e grande passione sportiva”, ha dichiarato il presidente della FISE Marco Di Paola, sottolineando il valore del torneo nell’anno del centenario della Federazione e dello CSIO di Piazza di Siena.

Il programma prevede:

Martedì 26 maggio 16.30 sfilata delle squadre a Villa Borghese

Mercoledì 27 maggio 20.30 Junior Polo 21.30 Francia-Inghilterra

Giovedì 28 maggio 20.30 Junior Polo 21.30 Italia-Svizzera

Venerdì 29 maggio 20.30 semifinali

Sabato 30 maggio 20.30 finale 3° posto 21.30 finale 1° posto