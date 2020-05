Piazzapulita, puntata del 14 maggio 2020, ospiti: arriva Rula Jebreal

Cosa succederà nella puntata di Piazzapulita del 14 maggio 2020? Quali saranno gli ospiti di Corrado Formigli per il nuovo appuntamento con il famoso ed amato programma di La7, la Rete di Urbano Cairo, in onda in prima serata a partire dalle 21:15? Ecco tutte le anticipazioni un merito alla trasmissione che va in onda ogni giovedì sera.

Piazzapulita stasera, puntata del 14 maggio 2020: le anticipazioni

Nella prima serata di La7 di giovedì 14 maggio 2020 si parlerà delle nuove decisioni prese dal Governo Conte e delle nuove disposizioni in merito alle riaperture per il prossimo 18 maggio 2020. Con regole ferree da seguire, infatti, anche i negozi di abbigliamento e le parrucchiere potranno finalmente riaprire le porte. Come?

Ci si focalizzerà quindi sulle spine del Governo tra rilancio economico del Paese e gestione dell’emergenza sanitaria. Tanti saranno gli argomenti di cui occuparsi fra proteste e nuove regole.

Spazio anche al dibattito sulla liberazione di Silvia Romano e sulla pericolosa ondata d’odio che si è scatenata contro la volontaria liberata dopo un anno e mezzo di prigionia e tornata in Italia dopo essersi convertita alla religione islamica. A far polemica nelle ultime ore sono state le dichiarazioni di un esponente politico della Lega che ha definito la volontaria una terrorista.

Piazzapulita ospiti di stasera, giovedì 14 maggio 2020: da Gentiloni a Rula Jebreal

Con chi parlerà Formigli di tutti i temi proposti dalle anticipazioni inerenti la puntata di Piazzapulita del prossimo 14 maggio 2020? Ebbene tanti ospiti interverranno in studio per esprimere il loro personale punto di vista. Quali?

In primis il Commissario Europeo per l’Economia Paolo Gentiloni poi il Segretario della CGIL Maurizio Landini. Spazio anche ai giornalisti: Mario Calabresi, Rula Jebreal e Federico Rampini.

Fra esperti di politica, sindacalisti ed esperti di comunicazione giornalistica, però, voi sarà anche il punti di vista dell’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola e dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. Per finire verrà data voce all’amministratore delegato di Lamborghini Stefano Domenicali.

Immancabile sarà il racconto, infine, di Stefano Massini, ospite fisso della trasmissione che, i più, conoscono anche per essere andato a diffondere la cultura e l’amore per i libri all’interno del talent di Maria De Filippi.

continua a leggere sul sito di riferimento