In un raptus di rabbia, ha picchiato i genitori ultrasettantenni con i quali è costretto a vivere in casa causa l’emergenza coronavirus. I due anziani non lo hanno denunciato scegliendo di perdonarlo ma nonostante questo l’uomo, un disoccupato di 51 anni, con problemi legati all’alcool, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

A chiedere l’aiuto dei carabinieri, la sorella che si era accorta già da giorni che il carattere del fratello stava peggiorando, anche a causa della convivenza forzata.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto in camera di sicurezza,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Picchia i genitori anziani con lui in casa. Arrestato un 51enne proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento