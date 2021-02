Il giornalista sportivo e attuale opinionista di Sky Sport, Sandro Piccinini, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra e non solo.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le parole di Piccinini

“Amo Napoli, mi piace molto e mi manca tantissimo. Vorrei tornarci il prima possibile. Non vado a Napoli da diverso tempo, spero di tornarci quanto prima. Ho una vecchia passione che mi lega a questa terra a cui sono fortemente legato da sempre. Non vedo l’ora di essere allo stadio Maradona. La stagione attuale del Napoli? Quando le aspettative sono alte è normale che ci sia un po’ di delusione. Il Napoli però è in corsa su tutti i fronti e su tutti gli obiettivi. Il quarto posto Champions è lì alla portata, nonostante i tanti infortuni che ci sono stati nel corso dei mesi come quelli di Osimhen e Mertens. L’idea di partenza era quella di puntare sul nigeriano, poi è venuto meno partita dopo partita”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Piccinini, che dichiarazione d’amore per Napoli: “La amo, mi manca tanto” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento