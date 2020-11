Piccinini: “Episodio su Osimhen da rivedere. Il Napoli ha pagato le fatiche dell’Europa”

Il giornalista Sandro Piccinini ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera a Sky Sport parlando della sconfitta del Napoli oggi contro il Sassuolo.

Le parole di Piccinini

“Il Napoli ha pagato un po’ l’Europa League, oggi non è stato brillante come al solito. Sappiamo questa competizione cosa può toglierti, il Napoli oggi l’ha pagata a livello fisico. La partita è stata comunque in bilico, gli azzurri potevano pareggiarla alla fine. C’è stato l’episodio su Osimhen a mio parare da rivedere. Si poteva andare alla revisione, Gattuso è stato molto sportivo a non volerne parlare. Non è stato un episodio solare, ma qualcosa c’è stato. Sono quelle cose che rivedendole si riesce a valutare meglio, ed è questo un discorso da fare un po’ in generale con il VAR”.

