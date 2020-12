Piccinini fa dietrofront sulle ambizioni del Napoli: “Obiettivo scudetto? Ora non più. Vi spiego…”

Sandro Piccinini, giornalista e attuale opinionista Sky, ha parlato nel postgara di Lazio-Napoli. Ecco quanto delle sue parole è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Superata una prima fase di assestamento, la Juve ora è in netta ripresa. La corsa tra Juve e Inter è cominciata. Per me difficilmente perderanno punti le due contendenti fino allo scontro diretto”.

Piccinini su Lazio-Napoli



Piccinini nel corso del postpartita, prosegue con queste parole: “Il Milan sta andando oltre ogni aspettativa, ma la corsa alla fine sarà a due. Io vedo solo Inter e Juve pronte per questo duello. Il Napoli? A mio avviso – prosegue – è difficile che possa inserirsi nella lotta per scudetto. Oggi ne esce molto ridimensionato se l’obiettivo è il campionato. Certo, hanno pagato tante assenze, non puoi rinunciare a cuor leggero a campioni del calibro di Mertens e Insigne però è anche vero che la squadra si è consegnata agli avversari”.

