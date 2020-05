La Corea del Sud, finora indicata come paese modello per la gestione dell’epidemia da nuovo coronavirus, grazie alle tempestive chiusure e soprattutto a un sistema di tracciamento tecnologicamente avanzato e molto capillare, è ora alle prese con un problema che potrebbe non risolversi tanto facilmente, e riguarda le chiusure della società sudcoreana nei confronti dell’omosessualità.

Hanno superato il centinaio i nuovi contagi all’interno del quartiere della movida della capitale Seul, Itaewon. Il picco di infezioni ha fra l’altro costretto le autorità sudcoreane a rimandare di una settimana la riapertura delle scuole, prevista inizialmente per mercoledì 13.

Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale,

L’articolo Picco di contagi a Seul nei locali della movida, la comunità gay teme discriminazioni proviene da Notiziedi.

