Piccoli tifosi si cresce, a Bologna a ogni bebè in regalo una mini maglia rossoblu

BOLOGNA – “Sin dall’inizio forza Bologna”. Nel vero senso della parola, cioè dai primissimi giorni di vita: l’iniziativa lanciata dal club calcistico rossoblu prevede infatti di regalare una maglia ufficiale della squadra, in formato “infant”, a tutti i bimbi che nascono sotto le Due torri a partire da questo mese. Al progetto collaborano il Comune e le aziende partner Macron, Saputo, Selenella e Lavoropiù.Le famiglie possono ricevere il cofanetto con la maglietta quando registrano il nuovo nato o la nuova nata all’ospedale Maggiore, al Sant’Orsola e ai Servizi demografici del Comune in piazza Maggiore. In base ai dati demografici degli ultimi tempi, sono circa 2.500 all’anno i nuovi nati bolognesi a cui è potenzialmente rivolta l’iniziativa.

“Fin dalla nascita proviamo a mettere un po’ di fede rossoblu nei neonati e nelle famiglie, in linea con tutte iniziative che il club fa sul territorio per cercare di avvicinare sempre di più i giovani tifosi ai nostri colori”, afferma in conferenza stampa l’amministratore delegato del Bologna calcio, Claudio Fenucci: “Diciamo che completiamo il cerchio visto che abbiamo il Kids club, il master, il Senior e club. Mancavano i neonati e ora dalla culla alla pensione accompagniamo la fede rossoblu in tutti i tifosi”. Spirito che animerà anche una prossima iniziativa rivolta alle scuole elementari e che si riflette, sottolinea Fenucci, anche nella scelta di mantenere “prezzi congrui” per le famiglie che vanno al Dall’Ara: perchè “il senso di appartenenza e alla città si fa solo con l’atmosfera magica che si trova all’interno dello stadio, anche quando come ieri (con la Roma, ndr) le partite non finiscono bene”.

Il progetto valorizza “lo sport come momento di comunità, di benessere delle persone e del prendersi cura. E il tifo quello bello, quello sano, quello che ci piace per la squadra della nostra città- dichiara l’assessora comunale allo Sport, Roberta Li Calzi- fa parte di un bel momento felice della comunità ed è quindi una bellissima soddisfazione quella di presentare questa magliettina che verrà regalata a tutti i bimbi e le bimbe nate a partire dal 2025”.La consegna della divisa rossoblù diventa così un’occasione per “far sentire vicini i colori del Comune di Bologna alla città e viceversa, fin da piccolini, tutti i nuovi tifosi ma soprattutto nuovi cittadini che sanno di poter contare anche su un bel tifo e su un momento di sport e socialità qual è anche seguire la squadra della città”.

