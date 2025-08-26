martedì, 26 Agosto , 25

Pichetto Fratin: approccio scientifico deve prevalere su ideologie

Pichetto Fratin: approccio scientifico deve prevalere su ideologie

“Posizioni rispettabili ma senza fondamento”

Rimini, 26 ago. (askanews) – “Cerco di far prevalere e dimostrare che un approccio scientifico deve prevalere su posizioni che io rispetto ma che non hanno un fondamento di carattere scientifico, ma ce l’hanno di tipo ideologico, religioso”. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha risposto così in conferenza stampa al Meeting di Rimini a chi gli chiedeva come convivere con componenti della maggioranza che sostengono tesi antiscientifiche.Il ministro, riferendosi al caso del Nitag e ad altre posizioni espresse all’interno della coalizione di governo, ha precisato che tali posizioni sono “rispettabilissime tutte, ma assolutamente non condivise” dal suo dicastero.La dichiarazione di Pichetto Fratin arriva dopo le polemiche legate alla composizione del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, poi azzerato dal ministro della Salute Schillaci, e agli interventi dell’europarlamentare Procaccini sui temi scientifici.

