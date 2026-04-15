mercoledì, 15 Aprile , 26

Frana a Niscemi, 13 indagati per disastro colposo

(Adnkronos) - Sono tredici le persone indagate dalla...

Farmacie, Gemmato: “50 milioni per rafforzare la sanità vicino ai cittadini”

(Adnkronos) - "Il Governo ha investito molto sulla...

Cattani (Farmindustria): “La spesa farmaceutica non è fuori controllo, due priorità al Governo payback e Testo unico”

(Adnkronos) - "Il mio invito al Governo è...

Sanità, Schillaci: “Entro l’estate Piano nazionale che manca da 15 anni”

(Adnkronos) - In Italia, dall'accesso ai farmaci innovativi...
HomeAttualitàPichetto: l’Italia ha un problema sui fabbricati in cemento armato anni ’50
pichetto:-l’italia-ha-un-problema-sui-fabbricati-in-cemento-armato-anni-’50
Pichetto: l’Italia ha un problema sui fabbricati in cemento armato anni ’50
Attualità

Pichetto: l’Italia ha un problema sui fabbricati in cemento armato anni ’50

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 15 apr. (askanews) – In Italia “un certo problema ce l’abbiamo sugli edifici. Da noi sono ‘storici’ i fabbricati a 70 anni. Però il problema che adesso hanno 70 anni i fabbricati in pessimo cemento armato degli anni 50, vogliamo dircelo? Questo significa fare una valutazione rispetto al concetto dell’adattamento. Vanno quindi ripensati i territori, la modalità di affrontare le questioni sui territori, il rapporto con l’ambiente, gli interventi vari, e da questo emerge la necessità di quella che è la pianificazione, la programmazione a livello nazionale”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento oggi alla conferenza “Un piano per l’Italia”, organizzata a Roma dall’Ance su rischi, costi e messa in sicurezza si città e territori.

Tutti “grandi temi – ha detto Pichetto – sono talmente tanti quelli che sul titolo che avete dato al convegno che è difficile affrontarli”. Come quello dell’assetto idrogeologico e dell’uso sullo stesso dei fondi di coesione Ue. “Continuiamo a essere un paese in cui governano i bianchi, i verdi o i rossi, o i neri, tutto quello che vuoi, e che non è capace di spendere”.

“Quindi c’è una questione di governance – ha proseguito il ministro -. C’è ed è forte, d’altra parte a livello nazionale stiamo andando avanti nel creare le condizioni per avere tutte le informazioni”.

Serve poi un approfondito controllo “di quelli che sono i fenomeni territoriali. E’ chiaro che questi elementi devono essere la base per quelle che sono le azioni, altrimenti diventano solo elementi per il dibattito culturale, per i convegni o per qualche lungo articolo sulla stampa specializzata”.

“E poi, naturalmente, stiamo vicino alle città, l’iniziativa sulle 100 città sta andando avanti, è un segnale più che di intervento finanziario, in questo caso è di sensibilizzazione partendo dal basso. E nel contempo andiamo avanti con quelle che sono le altre azioni. Dobbiamo recepire la direttiva di efficientamento energetico, e dobbiamo entro il 31 maggio recepire il case Green”.

Questo “in un paese suddiviso in 200 mila borghi, non è un’operazione facile se vogliamo dare un percorso realistico, se vogliamo fare il libro dei sogni, prevediamo a questo punto di metterci 100 miliardi e così via, accontentiamo tutti, facciamo la conferenza stampa e la chiudiamo. Ma è un percorso che diventa fondamentale per un paese se vuole essere un paese moderno, perché se noi riusciamo a metterci un pizzico in più di autonomia energetica che ci permette di avere dei costi più contenibili, un po’ di più, quando dico un po’ di più ci metto il nucleare per capirci nel prossimo decennio, perché altrimenti non andiamo a nessuna parte”.

Infine, “quando parliamo di pianificazione, noi abbiamo un piano che riguarda principalmente un filone di mitigazione che ha il percorso energetico man mano da adattare, e che riguarda l’abbattimento delle emissioni carboniche, che riguarda una serie di percorsi, una serie di step, che naturalmente dobbiamo anche tentare di adattare con realismo, uscendo un po’ dagli schemi un po’ ideologici, dell’ondata ideologica che ha caratterizzato almeno l’altra legislatura della Commissione europea”, ha concluso.

Previous article
Giansanti: export vino strategico, fondamentali nuovi mercati
Next article
Coldiretti: ok definitivo Legge Caselli tutela filiera da 707 mld

POST RECENTI

Attualità

Coldiretti: ok definitivo Legge Caselli tutela filiera da 707 mld

Roma, 15 apr. (askanews) – La conversione in legge del ddl sui reati agroalimentari approvata dalla Camera nella Giornata del Made in Italy segna "una...
Attualità

Giansanti: export vino strategico, fondamentali nuovi mercati

Roma, 15 apr. (askanews) – "Quando si parla di vino si parla di Confagricoltura e viceversa. Per noi il settore vitivinicolo è di fondamentale importanza...
Attualità

Tipologia “Conero Docg Rosato” ha debuttato a Vinitaly con Imt

Milano, 15 apr. (askanews) – Il "Conero Docg Rosato" ha debuttato a Vinitaly, dove l’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) ha presentato per la prima...
Attualità

Xi a leader Vietnam: modernizzatevi ma “non mutate colore”

Roma, 15 apr. (askanews) – Nell’incontro avuto oggi a Pechino con il presidente vietnamita To Lam, il presidente cinese Xi Jinping ha lanciato a Hanoi...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.