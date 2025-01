Pichetto: prezzo elettricità in aumento, attenzione del governo

“Valori medi ultime due settimane hanno superato 130 megawattora”

Roma, 23 gen. (askanews) – “Nel 2024, in Italia il prezzo medio annuo all’ingrosso dell’elettricità è sceso a 108,5 euro al megawattora, in diminuzione di 18,7 euro al megawaattora rispetto all’anno precedente.Tuttavia, i valori medi delle ultime settimane hanno superato i 130 euro al megawattora, ieri era pari 145 euro: la situazione attuale, sebbene ancora lontana dai picchi del 2022, è oggetto d’attenzione da parte del Governo”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin in una informativa alla Camera sui rincari dei prezzi dell’energia per famiglie e imprese.