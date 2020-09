Piemonte, ai Comuni 280mila mascherine per fiere ed eventi tradizionali

TORINO (ITALPRESS) – La Regione Piemonte, in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, sta provvedendo in questi giorni alla distribuzione di 280mila mascherine chirurgiche monouso ai Comuni metropolitani che ne fanno richiesta per l’organizzazione di fiere ed eventi. L’impegno delle istituzioni, testimoniano l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte e il vice sindaco della Città Metropolitana, è volto a garantire lo svolgimento dei grandi eventi del territorio che caratterizzano la tradizione locale piemontese. A titolo di esempio c’è la Fiera del peperone di Carmagnola che, per garantire la sicurezza dei suoi partecipanti, ha chiesto e ottenuto dalla Regione Piemonte 5mila mascherine da distribuire tra gli avventori.

