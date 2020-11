Il Consiglio regionale del Piemonte per tutto il mese di novembre sosterrà a campagna “Un baffo per la Ricerca” promossa dalla Fondazione Ricerca Molinette. Scopo, finanziare un progetto scientifico per individuare il profilo genetico dei tumori della prostata invisibili alla risonanza magnetica. Approvata anche la trasformazione degli Stati generali dello sport e del benessere in Stati generali per la prevenzione e il benessere.

col/mgg/red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Piemonte, campagna prevenzione “Un baffo per la ricerca” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento