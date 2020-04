Piemonte, Cirio nomina Marrone assessore

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato oggi il decreto con il quale assegna a Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia) l’incarico di assessore regionale, a rimpiazzo di Roberto Rosso che è stato arrestato a dicembre e ancora si trova in carcere, e che era in quota Fdi nella giunta. Rosso si era dimesso poco dopo l’arresto, anche da consigliere regionale. Le deleghe conferite sono: Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Affari legali e Contenzioso, Emigrazione, Cooperazione internazionale e Post olimpico. “L’ingresso di Maurizio Marrone in Giunta è un tassello importante per supportare l’operato della nostra squadra di governo – spiega il presidente Cirio – E lo è più che mai in questo momento,

