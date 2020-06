Piemonte, da lunedì riaprono attività per bambini e ragazzi

ROMA (ITALPRESS) – Da lunedì in Piemonte riaprono le attività per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, teatri e cinema. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza che sarà valida da lunedì 15 giugno fino al 14 luglio. In particolare – spiuega una nota della Regione Piemonte – in linea con quanto previsto dal Dpcm dell’11 giugno, sono consentite in Piemonte le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e i ragazzi da 0 a 17 anni, in strutture chiuse o all’aria aperta e con l’ausilio di operatori, nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dalla Regione Piemonte e delle linee guida nazionali.

