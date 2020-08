Piemonte, rilevati 40 nuovi casi di Coronavirus

TORINO (ITALPRESS) – Sono 40 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore. Il totale complessivo dei contagiati in regione da inizio epidemia arriva così a 32.383. Dei 40 nuovi casi, 27 sono stati individuati attraverso screening, 11 contatti di caso, 2 con indagine in corso. I casi importati sono 30 su 40. Questa la suddivisione dei casi positivi su base provinciale: 4.148 Alessandria, 1.910 Asti, 1.066 Biella, 3.057 Cuneo, 2.916 Novara, 16.214 Torino, 1.468 Vercelli, 1.166 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 278 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 160 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

