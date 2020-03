Il premier ungherese Viktor Orban ha ottenuto ampi poteri “ad libitum”, estendendo nel tempo lo stato di urgenza legato all’emergenza coronavirus e suscitando l’indignazione dell’opposizione che giudica il provvedimento “sproporzionato”.

Il via libera del parlamento è arrivato con 137 voti a favore e 53 contrari e i “poteri illimitati” ottenuti dal premier nazionalista gli daranno la possibilità, secondo gli oppositori non solo in Ungheria, di governare senza controlli e al di là delle decisioni richieste dall’emergenza sanitaria, utilizzata come pretesto.

Le nuove disposizioni prevedono in particolare che il premier possa prolungare indefinitamente lo stato di emergenza in vigore dall’11 marzo scorso,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Pieni poteri a Orban per combattere l’epidemia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento