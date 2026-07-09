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Pier Silvio Berlusconi: “Offeso da attacchi Trump a Meloni. Vannacci? Attendiamo programma”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pier Silvio Berlusconi: “Offeso da attacchi Trump a Meloni. Vannacci? Attendiamo programma”

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(Adnkronos) – “Io sono orgoglioso di essere italiano. E’ una cosa che mi ha toccato, mi ha profondamente infastidito”. Così Pier Silvio Berlusconi, chairman e group ceo di Mfe-Mediaforeurope, nel corso della serata con la stampa risponde a una domanda sugli attacchi del presidente Usa Donald Trump alla premier Giorgia Meloni. 

“Io stimo il nostro primo ministro e penso che vista la situazione e visto il personaggio con cui abbiamo a che fare, meglio di così sarebbe difficile fare: trovare l’equilibrio tra tenere una posizione giusta con gli Stati Uniti, ma non mollare il punto sulle posizioni europee”, ha affermato, precisando: “In quell’occasione mi sono sentito offeso, perché è ingiusto, offeso da italiano. Tutto il mio appoggio al nostro primo ministro, Giorgia Meloni, io penso che da italiano io debba essere con lei e sono con lei”. 

Sull’ascesa di Roberto Vannacci, ha detto: “L’Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla crescano a livello politico. Ce ne sono tanti, anche in passato. Non mi stupisce che in questo momento emerga. E’ un bravo comunicatore. E’ efficace. E’ coerente con il pensiero mio di ciò che deve essere il centro destra oggi? Direi di no, ma la propaganda è propaganda. In termini di realtà dei fatti attendiamo di vedere il programma”.  

“Vedremo – rimarca Pier Silvio Berlusconi – quanto è coerente con programma di centrodestra e poi vedremo cosa fare ma questo è il mio pensiero di cittadino. Non voglio dare consigli”. Rispondendo a una seconda domanda sulla postura che dovrà adottare Forza Italia su Vannacci, Berlusconi precisa: “Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa deve fare. Io non mi permetto di dare consigli al governo e a Forza Italia”.  

“Ho solo espresso il mio pensiero. Un conto è la propaganda. Ma non lo dico solo per Vannacci. Lo dico per tutti. Vediamo il programma e la coerenza con il programma del centrodestra e di Forza Italia”, dice ancora. “Poi – conclude – decideranno il governo e Forza Italia cosa fare”.  

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