Piera Maggio ai rapitori di Denise Pipitone: “Siete delle merde”

PALERMO – Una t-shirt per gridare al mondo la propria rabbia contro chi ha rapito sua figlia. Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo (Trapani), torna a farsi sentire.

La donna ha postato sulla propria pagina Facebook alcune foto di sé mentre indossa una maglietta con un messaggio eloquente: “I bambini non si toccano. Tu che hai rapito Denise e i tuoi complici siete delle merde”. Sul post si legge: “Se la mente non può essere letta, allora lo scrivo e la indosso. Siete solo dei vigliacchi. Finché Denise non verrà trovata, questa foto sarà sempre attuale. Passassero 1.000 anni…”.

