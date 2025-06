pieraccioni-scherza-sulle-nozze-di-bezos:-“per-il-regalo-si-fa-la-busta”

ROMA – Che tu sia milionario non importa, gli invitati al tuo matrimonio avranno sempre problemi a farti il regalo. E poi si sa, le coppie oggi hanno già tutto, che si può regalare a uno come Jeff Bezos che ha fermato un’intera città, Venezia, per i festeggiamenti delle sue nozze con Lauren Sanchez? Il nostro comico nazionale Leonardo Pieraccioni non ha dubbi: “Si fa la busta”.

Sulla sua pagina Instagram, in un’immaginaria conversazione con l’amico e collega di sempre Massimo Ceccherini, nel suo inconfondibile accento toscano dice: “Cecca per il matrimonio di Bezzo pensavo, andiamo con una macchina perché con due lì non si trova posto. Poi fondamentale, mi sono informato, dice che la Vaporella ce l’ha di già, e c’ha anche la pala per la pizza”.

“Sicché io direi: facciamogli la busta, la va sempre bene la busta, gli si mette dentro 60-70 euro a testa, si fa anche una figurona col cambio no?- è la proposta- Non ti preoccupare di che fa Di Caprio, che gli regala Cortona, direttamente…ma quelli sono altri cinema. Non ti preoccupare di Di Caprio, facciamogli la busta e si fa un figurone”.

