Pieri: “La Serie A riparta quando sarà il momento. Il VAR potrà esserci”

Tiziano Pieri, ex arbitro e specialista moviola di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al VAR e alla ripartenza in campionato su Ansa. Di seguito la sua opinione.

Pieri: “Si riparta quando si avrà la possibilità”

“Se il calcio riprende bisognerà studiare un prodotto com’era prima, se i giocatori rischiano non capisco perché i Var non possano rischiare. Ritengo che si debba ricominciare quando tutto è in sicurezza: la salute viene prima di tutto e in questo momento credo che possiamo stare anche senza calcio. L’arbitro può mantenere le distanze di sicurezza, mentre il calciatore no. Le parole di Nicchi devono far riflettere: la distanza di sicurezza non può essere garantita in sala VAR, figuriamoci in campo…”

