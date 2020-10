Piero Angela lancia un allarme a Le Iene: “l’Italia sta scomparendo” | Video Mediaset

Piero Angela a Le Iene lancia una vero e proprio allarme sulla situazione natalità in Italia. I 250 euro per le famiglie italiane di cui si discute in Parlamento, sono davvero pronti oppure no? Su questo bonus hanno cercato di far chiarezza i due inviati Filippo Roma e Marco Occhipinti che hanno deciso di interpellare direttamente i leader politici e lo stesso Premier Giuseppe Conte. Intanto Piero Angela parlando della a situazione della natalità italiana lancia un’allarme: “l’Italia sta scomparendo. Così non avremo più i soldi per pagare i servizi pubblici dello Stato“.

Ecco il video Mediaset con le parole di Piero Angela a Le Iene.

