piero-de-luca-deposita-le-firme-per-la-candidatura-a-segretario-del-pd-campania

NAPOLI – Il deputato del Pd Piero De Luca annuncia di aver depositato le firme per la candidatura alla carica di segretario regionale del partito in Campania.

Si tratta di una candidatura unitaria, che rappresenta, dice l’esponente dem, un “atto di responsabilità e maturità politica della nostra comunità democratica, che ha scelto di evitare divisioni e concentrare le proprie energie sugli obiettivi strategici prioritari da raggiungere, nell’interesse del partito e soprattutto dei nostri cittadini”.

Il figlio del governatore campano indica tre punti principali “da cui intendiamo ripartire in questa fase”.

Il primo: “Difendere e valorizzare i risultati importanti raggiunti in dieci anni di governo regionale in settori fondamentali come sanità, lavoro, politiche sociali, ambiente, agricoltura, infrastrutture, trasporti, scuola, università, cultura e turismo, pari opportunità per tutte e tutti”.

Ancora: “Elaborare una piattaforma programmatica ambiziosa per fissare traguardi ancora più avanzati, nell’interesse dei nostri cittadini”.

Infine: “Costruire, sulla base di un programma serio e condiviso, un’alleanza ampia con il Movimento 5 Stelle e le altre forze politiche e civiche del campo progressista, per confermare la guida della Regione ed impedire che la Campania venga consegnata a una destra che ha dimostrato incapacità di governo a livello locale e nazionale”.

“La sfida che ci attende – spiega – non è semplice. Ma con coraggio e determinazione, possiamo vincerla”.

De Luca aggiunge che il partito regionale lavorerà per una “Campania sempre più moderna, solidale, dinamica e protagonista in Italia e in Europa. Un modello che possa contribuire in modo rilevante anche alla costruzione di una reale alternativa di governo alla destra a livello nazionale”.

Il deputato, infine, ringrazia “la segretaria Elly Schlein, che con determinazione ha lavorato per consentire al Pd campano di tornare a costituire i propri organismi dirigenti dopo anni di commissariamento”, il commissario del partito, Antonio Misiani, per “l’equilibrio e la serietà con cui ha svolto il suo compito” e “le centinaia di iscritte e iscritti che in tutta la Regione hanno sostenuto la candidatura”.

Piero De Luca conclude affermando di candidarsi “con entusiasmo e spirito di servizio” a “guidare la nuova fase che abbiamo davanti, consapevole della grande responsabilità che mi attende, impegnandomi a costruire una comunità democratica aperta, inclusiva e plurale, rispettosa di tutte le sensibilità interne”.

